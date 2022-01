Fabrizio Corona replica alle dichiarazioni di Giacomo Urtis sulla loro relazione | “Era il nostro segreto…” FOTO

(Di venerdì 14 gennaio 2022) In queste ore sta impazzando sul web la notizia secondo cuihanno avuto una. Il concorrente del GF Vip ha sganciato una vera e propria bomba in quanto ha rivelato di essere andato a letto con un uomo molto famoso, che è stato in galera ed p pieno di L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : “Chi è la donna del triangolo”. Dopo la bomba tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis parla Nina Moric - #donna… - Italia_Notizie : Fabrizio Corona e la “profezia” sulla Supercoppa: “Ho vinto 496mila euro” - FQMagazineit : Fabrizio Corona e la “profezia” sulla Supercoppa: “Ho vinto 496mila euro” - flavianoleo52 : @BITCHYFit Certo che è proprio vero che dietro a certi personaggi del Grande Fratello c'è Fabrizio Corona. Non glie… - ParliamoDiNews : a dagospia nina moric racconta la vera storia del `triangolo` con fabrizio corona e urtis - Media e Tv #dagospia… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Giacomo Urtis innamorato di? Alcune dichiarazioni del passato da parte del chirurgo dei vip lascerebbero presupporre di sì.Andrea Pelagatti blitzquotidiano.ite nina moric 7 Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, il chirurgo Giacomo Urtis ha svelato una notizia di gossip ad un'altra concorrente Sophie Codegoni. Secondo il suo ...Premettendo che Bonucci avrebbe dovuto evitare di perdere il controllo dopo il gol vittoria dell’Inter in Supercoppa, voglio porre una domanda a tutti i m ...Sono ormai giorni che Fabrizio Corona si auto-elogia per un pronostico che, effettivamente, non era affatto facile da azzeccare. Parliamo della finale di Supercoppa Inter-Juventus, che si è giocata me ...