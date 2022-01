Fabrizio Corona e la vincita milionaria con la Supercoppa | quanto ha guadagnato indovinando il pronostico

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sui social,continua a far parlare di sé: anche se i gossip non abbandonano mai troppo il suo raggio d’azione – questa volta c’entrano scommesse, pronostici di calcio e vincite milionarie. LEGGI ANCHE: — GF VIP,commentadichiarato da Urtis in casa: l’inaspettata stories su IGinfatti si è reso protagonista di una sorta di profezia sulla finale della, che si è consumata sui campi di calcio tra Inter e Juventus. Azzeccando il risultato finale,ha dichiarato a Open di aver vinto qualcosa come 500mila euro in una volta sola. “Ho voluto fare iche si è rivelata una vera e propria profezia, la cosa che è successa è che abbiamo vinto 496mila ...

Advertising

sportface2016 : Fabrizio #Corona si scaglia contro #Bonucci: 'Da codice penale, pronto a denunciarlo' #InterJuventus #Supercoppa - hoxhii : RT @edosenzaemoji: MA IN CHE CAZZO DI SENSO GIACOMO URTIS E FABRIZIO CORONA HANNO SCOPATO #GFVIP - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Giacomo Urtis dopo Fabrizio Corona rivela «Sono stato con un cantante famosissimo» FOTO -… - giuIsz : RT @MaryDiDio2: Fabrizio corona torna dove stai bene. Ridicolo - DanyRoss70 : RT @MaryDiDio2: Fabrizio corona torna dove stai bene. Ridicolo -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Dopo lo scoop all'interno del GF Vip 6 annunciato dal chirurgo, prende la parola l'ex paparazzo confermando che tra loro ci fosse stata una storia. Con un post evidentemente ironico,conferma l'amore tra lui e Giacomo Urtis... almeno così sembrerebbe. Evidente è sicuramente l'intento di scherzarci su ma non è dato sapere se ci sia del vero nelle sue parole o meno. ...In queste ore non si parla d'altro, che della storia tra Giacomo Urtis eresa pubblica dallo stesso Urtis che in questi giorni è uno dei concorrenti della casa del Grande fratello vip . Giacomo Urtis, parlando della sua storia con, sulle prime non ...Sui social, Fabrizio Corona continua a far parlare di sé: questa volta c'entrano scommesse, pronostici di calcio e vincite milionarie ...Dopo lo scoop all'interno del GF Vip 6 annunciato dal chirurgo, prende la parola l'ex paparazzo confermando che tra loro ci fosse stata una storia ...