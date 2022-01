Fabrizio Corona e la vincita milionaria con la Supercoppa | quanto ha davvero guadagnato indovinando il pronostico?

Leggi su funweek

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sui social,continua a far parlare di sé: anche se i gossip non abbandonano mai troppo il suo raggio d’azione – questa volta c’entrano scommesse, pronostici di calcio e vincite milionarie. Ma qual è la verità sulla presunta bolletta azzecata che sta facendo così tanto parlare in questi giorni? LEGGI ANCHE: — GF VIP,commentadichiarato da Urtis in casa: l’inaspettata stories su IG Andiamo con oridne.si è reso protagonista di una sorta di profezia sulla finale dellaItalia, che si è consumata sui campi di calcio tra Inter e Juventus. Azzeccando il risultato finale,ha dichiarato a Open di aver vinto qualcosa come 500mila euro in una volta sola: “Ho voluto fare il ...