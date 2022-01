F1, Zak Brown: “McLaren? Siamo arrivati quarti, ma siamo sulla buona strada” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con il 2021 alle spalle e un 2022 nel quale c’è la volontà di recitare un ruolo da protagonista. È la McLaren del team principal Zak Brown, che in una lunga intervista, riportata da F1ingenerale.com, ha toccato diversi temi. Eccoli di seguito. Sul 2021: “Quest’anno volevamo ridurre il gap con i team più veloci e ci siamo riusciti. Abbiamo guadagnato molti più punti rispetto allo scorso anno e anche molti più podi. A Monza siamo riusciti ad ottenere un fantastico 1-2 mentre in Russia abbiamo ottenuto la pole grazie a Lando. Sfortunatamente abbiamo chiuso il campionato in quarta posizione alle spalle di Ferrari“. sulla crescita del team a 360°: “I pitstop sono molto più veloci. Tutto ciò che abbiamo fatto durante la stagione serve per avvicinarsi ai team più ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con il 2021 alle spalle e un 2022 nel quale c’è la volontà di recitare un ruolo da protagonista. È ladel team principal Zak, che in una lunga intervista, riportata da F1ingenerale.com, ha toccato diversi temi. Eccoli di seguito. Sul 2021: “Quest’anno volevamo ridurre il gap con i team più veloci e ciriusciti. Abbiamo guadagnato molti più punti rispetto allo scorso anno e anche molti più podi. A Monzariusciti ad ottenere un fantastico 1-2 mentre in Russia abbiamo ottenuto la pole grazie a Lando. Sfortunatamente abbiamo chiuso il campionato in quarta posizione alle spalle di Ferrari“.crescita del team a 360°: “I pitstop sono molto più veloci. Tutto ciò che abbiamo fatto durante la stagione serve per avvicinarsi ai team più ...

