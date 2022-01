Evra | il dramma della sua infanzia | tra abusi e violenze mai raccontate

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 14 gennaio 2022), ex difensoreJuventus, ha voluto raccontare un terribile episodio che lo ha visto protagonista. Getty ImagesHa giocato alla Juventus dal 2014 al 2017 contribuendo a quello che è stato uno dei cicli calcistici più importanti nella storia di questo sport. Stiamo parlando di, terzino francese capace di abbinare le due fasi di gioco senza mai perdere a livello qualitativo. In campo è sempre stato un giocatore deciso, non si è mai tirato indietro prendendosi sempre le responsabilità delle sue azioni. Da quando ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, nel 2019, abbiamo scoperto il carattere diretto del classe 1981. Szczesny lascia la Juventus? Trovato il sostituto: ha solo 22 anni, ma è un fenomenovittima disessuali a tredici anni Ricordiamo tutti le dichiarazioni, ...