Evan Rachel Wood ha fatto un documentario sugli abusi subiti da Marilyn Manson

(Di venerdì 14 gennaio 2022) S’intitola Phoenix Rising ed è ilin cuiracconta glisessualida parte die denunciati nel 2021. L’attrice già nel 2016 aveva dichiarato di essere stata vittima per anni di atroci molestie, ma all’epoca non era riuscita a dare un nome al suo aguzzino. Un anno fa, invece, il coraggio lo ha trovato riuscendo a dire pubblicamente che si trattava di Brian Warner, questo il vero nome della 53enne rockstar, con la quale ha avuto una relazione del 2006 al 2010. Vi raccomandiamo... "è l'uomo che ha abusato di me". La confessione di...

POPCORNTVit : Evan Rachel Wood racconta gli abusi di Marilyn Manson nel documentario 'Phoenix Rising' - runintotherain : RT @rockolpoprock: Marilyn Manson: esce un documentario di Evan Rachel Wood sugli abusi - rockolpoprock : Marilyn Manson: esce un documentario di Evan Rachel Wood sugli abusi - MassimoOnza : RT @SAonlinemag: Sundance FIlm Festival ha annunciato la premiere di un documentario su #EvanRachelWood incentrato sulla sua denuncia per a… - SAonlinemag : Sundance FIlm Festival ha annunciato la premiere di un documentario su #EvanRachelWood incentrato sulla sua denunci… -

Ultime Notizie dalla rete : Evan Rachel

A distanza di quasi un anno dal post con il quale denunciò pubblicamente di aver subito molestie da parte di Marilyn Manson, l'attriceWood fa uscire un documentario in cui racconta nel dettaglio il suo turbolento rapporto con Brian Warner, questo il vero nome della 53enne rockstar . "Phoenix Rising", questo il titolo ...Dopo l'annuncio diZegler - che si è aggiudicata un Golden Globe per la sua Maria in West Side Story di Steven ... già autori di successi come La La Land , The Greatest Showman e DearHansen ...Trama. La trama di Phoenix Rising (2022). L'attrice e attivista Evan Rachel Wood usa la sua esperienza di sopravvissuta alla violenza domestica per perseguire la giustizia, curare ...Sundance FIlm Festival ha annunciato la premiere di un documentario sulla denuncia di abusi di Evan Rachel Wood a Marilyn Manson ...