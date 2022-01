Estremo saluto a Sassoli | il cardinale Zuppi | “Era il compagno di classe che tutti avremmo voluto”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Folla commossa a Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica a Roma, per l’ultimoa David, il presidente del Parlamento europeo morto a 65 anni. Presenti le più alte cariche dello Stato e i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue von der Leyen e Michel. Con una bandiera europea posata sopra, il feretro di Davidè stato accompagnato da sei carabinieri in alta uniforme all’interno della basilica. Asono stati tributati gli onori militari con tre squilli di tromba., funerali a Santa Maria degli Angeli. La delegazione di FdI Alla cerimonia erano presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Entrato nella basilica, Draghi ha stretto la mano al premier spagnolo Pedro Sanchez, giunto poco prima ...