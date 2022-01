"Espulso per motivi di ordine pubblico". Djokovic cacciato dall'Australia, il suicidio perfetto per un vaccino: perché rischia tutto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fine corsa e "suicidio perfetto" compiuto per Novak Djokovic: fuori dall'Australia e dall'Australian Open. Attesa ormai da giorni, è arrivata la decisione finale del ministro dell'Immigrazione Australiano, Alex Hawke: annullato il visto del tennista, che verrà Espulso dal Paese. Gli avvocati del tennista serbo, numero uno al mondo, hanno già annunciato di essere pronti a presentare un'ingiunzione immediata contro la decisione. Tecnicamente, Djokovic verrà immediatamente Espulso dal paese. Resta solo un varco, ossia impugnare la decisione in tribunale immediatamente, ammesso e non concesso che riesca a farlo. rischia inoltre di essere bandito dal paese per tre anni. Per certo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fine corsa e "" compiuto per Novak: fuorin Open. Attesa ormai da giorni, è arrivata la decisione finale del ministro dell'Immigrazioneno, Alex Hawke: annullato il visto del tennista, che verràdal Paese. Gli avvocati del tennista serbo, numero uno al mondo, hanno già annunciato di essere pronti a presentare un'ingiunzione immediata contro la decisione. Tecnicamente,verrà immediatamentedal paese. Resta solo un varco, ossia impugnare la decisione in tribunale immediatamente, ammesso e non concesso che riesca a farlo.inoltre di essere bandito dal paese per tre anni. Per certo, ...

