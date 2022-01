Emma, il ritorno al Festival di Sanremo con il brano “Ogni volta è così”: a dirigere l’orchestra sarà Francesca Michielin (Di venerdì 14 gennaio 2022) A 10 anni esatti dalla vittoria con il brano “Non è l’Inferno”, Emma, dopo aver co-condotto il Festival di Sanremo nel 2015 con Carlo Conti ed aver calcato più volte il palco del Teatro Ariston come super ospite, torna in gara, per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, con “Ogni volta È così” (Polydor/Universal Music Italy), brano scritto dalla stessa Emma insieme a Davide Petrella, composto da Davide Petrella e Dario Faini e prodotto da Dorado Inc: a dirigere l’orchestra per Emma sarà la collega Francesca Michielin. Emma al Festival Di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) A 10 anni esatti dalla vittoria con il“Non è l’Inferno”,, dopo aver co-condotto ildinel 2015 con Carlo Conti ed aver calcato più volte il palco del Teatro Ariston come super ospite, torna in gara, per la 72esima edizione deldi, con “” (Polydor/Universal Music Italy),scritto dalla stessainsieme a Davide Petrella, composto da Davide Petrella e Dario Faini e prodotto da Dorado Inc: aperla collegaalDi ...

Advertising

LFootball_ : ?? Emma #Errico vicina al ritorno al @NapoliFemminile #Napoli #NapoliFemminile #SerieAFemminile - diconodioggi : RT @haps_per: Il 14 GENNAIO del 1922, Emma Zunz, di ritorno dalla fabbrica di tessuti Tarbuch e Lowenthal, trovò in fondo all'ingresso una… - haps_per : Il 14 GENNAIO del 1922, Emma Zunz, di ritorno dalla fabbrica di tessuti Tarbuch e Lowenthal, trovò in fondo all'ing… - SleepyChris : Ditonellapiaga con Rettore, Chimica da CAMOUFLAGE (14/02) Elisa, O forse sei tu da RITORNO AL FUTURO / BACK TO THE… - ____gio______ : RT @__Lisaa___: Se ci deve per forza essere un ritorno di fiamma io posso accettare solo quello di EMMA E STEFANO. -