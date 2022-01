Emilia-Romagna: allarme peste suina, sospesa caccia al cinghiale (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Blocco totale dell’attività venatoria nei comuni di Zerba e Ottone, e un blocco della caccia collettiva al cinghiale (braccata e girata), la caccia vagante con l’ausilio di cani e l’attività di “controllo” del cinghiale in forma collettiva nel restante territorio delle province di Piacenza e Parma. Inoltre, su indicazione del Ministero della Sanità, la sorveglianza dell’animale verrà intensificata, anche attraverso l’esecuzione di battute di ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, ma soprattutto controllo e verifica delle condizioni di biosicurezza degli allevamenti. Queste sono le disposizioni della Regione Emilia-Romagna, in via precauzionale, in merito all’evoluzione legata alla peste suina africana. La malattia, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Blocco totale dell’attività venatoria nei comuni di Zerba e Ottone, e un blocco dellacollettiva al(braccata e girata), lavagante con l’ausilio di cani e l’attività di “controllo” delin forma collettiva nel restante territorio delle province di Piacenza e Parma. Inoltre, su indicazione del Ministero della Sanità, la sorveglianza dell’animale verrà intensificata, anche attraverso l’esecuzione di battute di ricerca attiva delle carcasse di, ma soprattutto controllo e verifica delle condizioni di biosicurezza degli allevamenti. Queste sono le disposizioni della Regione, in via precauzionale, in merito all’evoluzione legata allaafricana. La malattia, che ...

