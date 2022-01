(Di venerdì 14 gennaio 2022) La giovane cantautrice ha pubblicato sulle sue pagine social le immagini in cui canta "Dizzy" in compagnia dell'attore, orgoglioso del successo dsua (ormai non più) bambina. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

zazoomblog : Ella Travolta lancia il suo primo singolo: il dolcissimo video con papà John - #Travolta #lancia #primo #singolo: - infoitinterno : Ella Travolta lancia il suo primo singolo: il dolcissimo video con papà John - webmodanettv : RT @MediasetTgcom24: Ella Travolta pubblica il suo primo singolo... e nel video social c'è anche papà John #ellatravolta - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Ella Travolta pubblica il suo primo singolo... e nel video social c'è anche papà John #ellatravolta - MediasetTgcom24 : Ella Travolta pubblica il suo primo singolo... e nel video social c'è anche papà John #ellatravolta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ella Travolta

.push({});, Dizzy: il video sui social della prima canzone della figlia d'arte, con all'interno anche il padre John. C'è un altro talento nella famiglia. Si tratta di...Sono così eccitato per..', così Johncommenta il video in cui la figlia ventunenne,, debutta nel mondo della musica presentando il suo primo singolo 'Dizzy' ('che dà le vertigini'). 'È passato molto tempo, ma sono ancora quella strana ragazza di 14 anni nel cuore e la ...Ieri sera, intorno alle 19.00, all’intersezione tra via del Mar Rosso e via Mare di Bering, una signora di 72 anni è stata investita da un uomo di 57, alla guida di un BMW X5. Gli accertamenti sono tu ...Ella Travolta ha pubblicato Dizzy, il suo primo singolo, e lo ha annunciato sui social con un video in cui compare il padre John Travolta.