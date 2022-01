Elezioni suppletive di Roma 1, Zingaretti sostiene Cecilia D’Elia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Domenica alle Elezioni suppletive di Roma 1 tutti a votare per Cecilia D’Elia! La conosciamo da anni, come donna che mette cuore e passione in ogni cosa che fa. Nel lavoro straordinario di questi anni nelle amministrazioni locali. Nell’impegno nei quartieri di Roma, dove ha valorizzato progetti culturali e sociali e salvaguardato presidi e spazi comuni. E naturalmente in tutte le sue battaglie femministe per le libertà, i diritti, l’uguaglianza. Alle Elezioni suppletive di Roma 1 votiamo Cecilia D’Elia per portare in Parlamento la sua determinazione, la sua competenza, la sua capacità di conquistare spazi di libertà e civiltà L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Domenica alledi1 tutti a votare per! La conosciamo da anni, come donna che mette cuore e passione in ogni cosa che fa. Nel lavoro straordinario di questi anni nelle amministrazioni locali. Nell’impegno nei quartieri di, dove ha valorizzato progetti culturali e sociali e salvaguardato presidi e spazi comuni. E naturalmente in tutte le sue battaglie femministe per le libertà, i diritti, l’uguaglianza. Alledi1 votiamoper portare in Parlamento la sua determinazione, la sua competenza, la sua capacità di conquistare spazi di libertà e civiltà L'articolo L'Opinionista.

gualtierieurope : Domenica alle elezioni #suppletive per il Collegio Roma 1 tutti a votare per @ceciliadelia! Una donna, forte, capac… - TeresaBellanova : Tanti parlano dei giovani, noi lo abbiamo candidato un giovane. Capace, competente e appassionato. Per le elezioni… - BeaLorenzin : Domenica #16gennaio dalle 7 alle 23 alle elezioni #Suppletive del collegio #Roma1 sostenete il #centrosinistra e vo… - agiliberti51 : RT @bobogiac: Abbiamo ancora 48 ore per sostenere la candidatura di @valerio_casini alle elezioni suppletive della Camera dei Deputati per… - annamaria_ff : RT @bobogiac: Abbiamo ancora 48 ore per sostenere la candidatura di @valerio_casini alle elezioni suppletive della Camera dei Deputati per… -