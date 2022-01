Eddie Vedder, in arrivo il nuovo album “Earthling” (Di venerdì 14 gennaio 2022) A distanza di due anni dalla sua ultima fatica discografica da solista, il frontman della band Pearl Jam Eddie Vedder torna con un nuovo album di inediti. Il progetto, che si intitolerà Earthling, farà il suo debutto sulla scena musicale il prossimo 11 febbraio e vedrà la partecipazione esclusiva di grandi artisti del panorama rock internazionale. Ma non è tutto. Stando a quanto rivelato dal musicista in persona, infatti, all’interno della raccolta sarà possibile ascoltare una sua collaborazione con il defunto padre biologico, che egli non ebbe mai l’opportunità di conoscere veramente. Il padre, Elton John, Ringo Starr e Stevie Wonder nel disco di Eddie Vedder Sebbene la carriera di Eddie Vedder sia costellata di successi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) A distanza di due anni dalla sua ultima fatica discografica da solista, il frontman della band Pearl Jamtorna con undi inediti. Il progetto, che si intitolerà, farà il suo debutto sulla scena musicale il prossimo 11 febbraio e vedrà la partecipazione esclusiva di grandi artisti del panorama rock internazionale. Ma non è tutto. Stando a quanto rivelato dal musicista in persona, infatti, all’interno della raccolta sarà possibile ascoltare una sua collaborazione con il defunto padre biologico, che egli non ebbe mai l’opportunità di conoscere veramente. Il padre, Elton John, Ringo Starr e Stevie Wonder nel disco diSebbene la carriera disia costellata di successi e ...

Advertising

stefanodonno75 : Hashtag Available da un'idea di Stefano Donno : Eddie Vedder forever!!! - Metalitalia : EDDIE VEDDER: il lyric video del nuovo singolo 'Brother the Cloud' #PEARLJAM - - MissSmi38523209 : RT @VirginRadioIT: Eddie Vedder pubblica il nuovo singolo #BrotherTheCloud. Ascoltalo QUI ?? Il frontman dei @PearlJam ha rilasciato il terz… - ANADEBUR : Eddie Vedder alzado... - elisadalbosco : RT @RollingStoneita: Il cantante dei Pearl Jam ha annunciato gli ospiti di ‘Earthling’, ha pubblicato l’inedita ‘Brother the Cloud’ e ha sp… -