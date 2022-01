Eddie Vedder, esce il nuovo singolo “Brother The Cloud” (Di venerdì 14 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Eddie Vedder pubblica oggi il nuovo singolo “Brother The Cloud”, disponibile su tutte le piattaforme e in radio. Il brano anticipa l'arrivo del suo attesissimo nuovo album, “Earthling”, che uscirà il prossimo 11 febbraio (Seattle Surf/Republic Records), di cui è disponibile il preorder nei formati CD e LP e il presave.“Earthling”, prodotto dal produttore vincitore del Grammy Award® Andrew Watt, è il primo album di Vedder dopo “Ukulele Songs” del 2011 e a cui seguirà il suo primo tour da solista in oltre un decennio.“Brother the Cloud” è l'ultimo singolo estratto dal nuovo album e si unisce a brani precedentemente pubblicati: “Long Way”, che Variety ha descritto così ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) –pubblica oggi ilThe”, disponibile su tutte le piattaforme e in radio. Il brano anticipa l'arrivo del suo attesissimoalbum, “Earthling”, che uscirà il prossimo 11 febbraio (Seattle Surf/Republic Records), di cui è disponibile il preorder nei formati CD e LP e il presave.“Earthling”, prodotto dal produttore vincitore del Grammy Award® Andrew Watt, è il primo album didopo “Ukulele Songs” del 2011 e a cui seguirà il suo primo tour da solista in oltre un decennio.“the” è l'ultimoestratto dalalbum e si unisce a brani precedentemente pubblicati: “Long Way”, che Variety ha descritto così ...

