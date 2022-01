“Ecco la Tac dell’ultimo paziente non vaccinato di ieri”. Ma quella mostrata da Michele Grio è di un mese fa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen – Durante la puntata del 13 gennaio di Agorà, programma di Rai3 condotto da Luisella Costamagna, è andato in onda un collegamento dall’ospedale di Rivoli (Torino). Parlando delle bufale dei non vaccinati “recepite da qualsiasi fonte possibile”, il primario di Rianimazione e anestesista Michele Grio ha mostrato una Tac affermando perentoriamente: “L’ultimo paziente no vax è di ieri pomeriggio (12 gennaio 2022, ndr), Ecco la sua Tac“. Ma la Tac mostrata da Michel Grio è del 13 dicembre Guardando la Tac, è chiaro che sia datata 13 dicembre 2021, non 12 gennaio 2022. Già l’11 gennaio, durante la puntata de L’aria che tira, condotto da Myrta Merlino, il dottor Michele Grio aveva mostrato la stessa Tac, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen – Durante la puntata del 13 gennaio di Agorà, programma di Rai3 condotto da Luisella Costamagna, è andato in onda un collegamento dall’ospedale di Rivoli (Torino). Parlando delle bufale dei non vaccinati “recepite da qualsiasi fonte possibile”, il primario di Rianimazione e anestesistaha mostrato una Tac affermando perentoriamente: “L’ultimono vax è dipomeriggio (12 gennaio 2022, ndr),la sua Tac“. Ma la Tacda Michelè del 13 dicembre Guardando la Tac, è chiaro che sia datata 13 dicembre 2021, non 12 gennaio 2022. Già l’11 gennaio, durante la puntata de L’aria che tira, condotto da Myrta Merlino, il dottoraveva mostrato la stessa Tac, ...

