È sempre mezzogiorno, le ricette di oggi: il piatto forte di oggi, 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) È tornato l’appuntamento quotidiano di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Ecco qual è il piatto di oggi, venerdì 14 gennaio. Quello di oggi, venerdì 14 gennaio, è l’ultimo appuntamento della settimana con È sempre mezzogiorno. Il cooking show di Antonella Clerici è uno dei programmi più seguiti ed apprezzati dal pubblico di Rai Uno. L’appuntamento con la conduttrice è fissato quotidianamente, dal lunedì al venerdì, alle ore 12, subito dopo Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele e appena prima dell’edizione del telegiornale delle ore 13.30. La conduttrice è tornata nella fascia oraria del mezzogiorno nella passata stagione, dopo che La Prova del Cuoco ... Leggi su chenews (Di venerdì 14 gennaio 2022) È tornato l’appuntamento quotidiano di Èdi Antonella Clerici. Ecco qual è ildi, venerdì 14. Quello di, venerdì 14, è l’ultimo appuntamento della settimana con È. Il cooking show di Antonella Clerici è uno dei programmi più seguiti ed apprezzati dal pubblico di Rai Uno. L’appuntamento con la conduttrice è fissato quotidianamente, dal lunedì al venerdì, alle ore 12, subito dopo Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele e appena prima dell’edizione del telegiornale delle ore 13.30. La conduttrice è tornata nella fascia oraria delnella passata stagione, dopo che La Prova del Cuoco ...

Advertising

UnDueTreBlog : E’ sempre mezzogiorno – La puntata di venerdì 14 gennaio 2022 non va in onda. - Fabio_Galletti : @andreaborsoi1 @Giulio_Firenze Qui sotto al #monterosa idem. Dopo una settimana sempre sottozero, adesso +4°C. Appe… - ParliamoDiNews : E` Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici oggi non va in onda: ecco perchè - - ParliamoDiNews : Cristina Lunardini: età, carriera, vita privata, tv | Tutto sulla Zia Cri di È sempre Mezzogiorno -… - imozou3 : Pizza scrocchiarella - È sempre mezzogiorno 13/01/2022 -