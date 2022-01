E’ morto a Barcellona Ricardo Bofill, il papà di piazza Della Libertà (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ morto a Barcellona Ricardo Bofill, uno degli architetti spagnoli più rinomati, autore di progetti anche in Italia: lo riporta la stampa iberica. La notizia e’ stata ripresa anche dal ministro Della Cultura spagnolo, Miquel Iceta. Bofill aveva 82 anni. In Spagna è stato autore di importanti progetti come il Parco Manzanares di Madrid o il Teatro Nazionale Della Catalogna. Fu marito dell’attrice Serena Vergano. L’architetto Bofill, scomparso a 82 anni, e’ stato autore di progetti in diversi Paesi europei. In Italia ha disegnato la piazza Della Liberta’ e l’edificio Crescent di Salerno e la Torre Orsero e il Palacrociere di Savona. Ha anche curato l’impostazione globale del progetto del Parco Leonardo a ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’, uno degli architetti spagnoli più rinomati, autore di progetti anche in Italia: lo riporta la stampa iberica. La notizia e’ stata ripresa anche dal ministroCultura spagnolo, Miquel Iceta.aveva 82 anni. In Spagna è stato autore di importanti progetti come il Parco Manzanares di Madrid o il Teatro NazionaleCatalogna. Fu marito dell’attrice Serena Vergano. L’architetto, scomparso a 82 anni, e’ stato autore di progetti in diversi Paesi europei. In Italia ha disegnato laLiberta’ e l’edificio Crescent di Salerno e la Torre Orsero e il Palacrociere di Savona. Ha anche curato l’impostazione globale del progetto del Parco Leonardo a ...

