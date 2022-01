Dybala, la sfida del cuore: le armi di Allegri e Marotta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Paulo Dybala, che aspetterà la Juve fino alla fine di gennaio, è entrato nel mirino dell'Inter. La puntata di 'Calciomarket' di oggi di Carlo Laudisa è dedicata proprio alla situazione dell'argentino. Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Paulo, che aspetterà la Juve fino alla fine di gennaio, è entrato nel mirino dell'Inter. La puntata di 'Calciomarket' di oggi di Carlo Laudisa è dedicata proprio alla situazione dell'argentino.

