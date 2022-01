Due assist di peso per Berlusconi capo dello Stato (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ottimismo del leader di Forza Italia oggi nel summit del centrodestra a Villa Grande: "Nessuna missione impossibile, l’obiettivo è raggiungibile". Il Capitano lo blinda: "Compatti sul suo nome, non accettiamo veti da parte della sinistra". Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ottimismo del leader di Forza Italia oggi nel summit del centrodestra a Villa Grande: "Nessuna missione impossibile, l’obiettivo è raggiungibile". Il Capitano lo blinda: "Compatti sul suo nome, non accettiamo veti da parte della sinistra".

