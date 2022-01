Drusilla Foer al Festival di Sanremo divide (come prevedibile) la politica (Di venerdì 14 gennaio 2022) Drusilla Foer è senza dubbio il nome più chiacchierato delle cinque co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo e non certo perché è la più conosciuta, anzi. Rispetto a nomi come Ornella Muti e Sabrina Ferilli che sono nazional popolari, il personaggio interpretato da Gianluca Gori è più di nicchia. Esplosa sul web, Drusilla Foer ha poi recitato con Ozpetek ed è stata intervistata sia da Mediaset che dalla Rai nei salotti di Maurizio Costanzo e Serena Bortone. Ha preso parte al cast di StraFactor, di quello della Repubblica delle Donne di Chiambretti ed anche di Ciao Maschio, che ha segnato il debutto alla conduzione di Nunzia De Girolamo. Ora è in libreria e porta avanti una tournée teatrale. Insomma, è una donna impegnata. Una donna interpretata però da un uomo, ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 gennaio 2022)è senza dubbio il nome più chiacchierato delle cinque co-conduttrici del prossimodie non certo perché è la più conosciuta, anzi. Rispetto a nomiOrnella Muti e Sabrina Ferilli che sono nazional popolari, il personaggio interpretato da Gianluca Gori è più di nicchia. Esplosa sul web,ha poi recitato con Ozpetek ed è stata intervistata sia da Mediaset che dalla Rai nei salotti di Maurizio Costanzo e Serena Bortone. Ha preso parte al cast di StraFactor, di quello della Repubblica delle Donne di Chiambretti ed anche di Ciao Maschio, che ha segnato il debutto alla conduzione di Nunzia De Girolamo. Ora è in libreria e porta avanti una tournée teatrale. Insomma, è una donna impegnata. Una donna interpretata però da un uomo, ...

