Droga tra Molise e Campania, tre arresti legati alla camorra (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCampobasso – Tre persone indiziate di essere legate al clan camorristico Sautto-Ciccarelli sono state arrestate questa mattina nell’ambito di un’inchiesta partita dalla Procura di Campobasso perché sarebbero responsabili di reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’uso di armi e di un giro di spaccio di cocaina in Molise. Le misure cautelari in carcere sono state eseguite a Napoli e provincia dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri del capoluogo molisano. L’indagine che ha portato agli sviluppi di questa mattina è scaturita dall’inchiesta ‘Piazza Pulita’ che due anni fa portò all’esecuzione di 39 misure cautelari (con diverse condanne già definite in primo grado). Alcuni mesi dopo quel blitz, che avvenne soprattutto nell’area matesina, il capo di uno dei gruppi malavitosi coinvolti ha deciso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCampobasso – Tre persone indiziate di essere legate al clan camorristico Sautto-Ciccarelli sono state arrestate questa mattina nell’ambito di un’inchiesta partita dProcura di Campobasso perché sarebbero responsabili di reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’uso di armi e di un giro di spaccio di cocaina in. Le misure cautelari in carcere sono state eseguite a Napoli e provincia dGuardia di Finanza e dai Carabinieri del capoluogo molisano. L’indagine che ha portato agli sviluppi di questa mattina è scaturita dall’inchiesta ‘Piazza Pulita’ che due anni fa portò all’esecuzione di 39 misure cautelari (con diverse condanne già definite in primo grado). Alcuni mesi dopo quel blitz, che avvenne soprattutto nell’area matesina, il capo di uno dei gruppi malavitosi coinvolti ha deciso ...

