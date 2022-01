Dramma freddo all’Eur: muore clochard di 52 anni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dramma all’Eur, in viale del Tintoretto: un clochard ucciso dal freddo. L’uomo, un romeno 52enne, è stato morto sotto un cavalcavia. La segnalazione da parte di un passante alle prime ore di questa mattina sotto il sottopasso pedonale in zona Tre Fontane all’Eur. Sul posto i carabinieri, il medico legale ed il personale del 118: nessun segno di violenza sul corpo del senza fissa dimora e, dunque, il sospetto è l’ipotermia. Si rialza dunque l’allarme senzatetto e gelo a Roma e in tutta la regione: come ogni anno con l’abbassamento delle temperature inizia la tragica conta dei decessi. Lo scorso 9 dicembre trovato privo di vita a Termini Fode Dahaba, 27enne della Guinea: pochi giorni prima a morire di freddo un altro clochard, un romano di 78 anni della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022), in viale del Tintoretto: unucciso dal. L’uomo, un romeno 52enne, è stato morto sotto un cavalcavia. La segnalazione da parte di un passante alle prime ore di questa mattina sotto il sottopasso pedonale in zona Tre Fontane. Sul posto i carabinieri, il medico legale ed il personale del 118: nessun segno di violenza sul corpo del senza fissa dimora e, dunque, il sospetto è l’ipotermia. Si rialza dunque l’allarme senzatetto e gelo a Roma e in tutta la regione: come ogni anno con l’abbassamento delle temperature inizia la tragica conta dei decessi. Lo scorso 9 dicembre trovato privo di vita a Termini Fode Dahaba, 27enne della Guinea: pochi giorni prima a morire diun altro, un romano di 78della ...

