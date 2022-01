Draghi scarica il bazooka di Conte. Bloccati 200 miliardi di prestiti. Fermi i finanziamenti alle imprese garantiti da Sace. Il Mef non ha ancora emanato i decreti attuativi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una potenza di fuoco a disposizione, messa nel cassetto dai Migliori. Ben 200 miliardi di euro di garanzia per le imprese, previsti dal decreto Liquidità del Conte bis (leggi l’articolo), sono infatti Fermi per la mancanza del decreto attuativo. In tempi di nuovi (mini)ristori, che il governo Draghi ha pure rinviato, il ministero dell’Economia e delle finanze non ha completato il provvedimento che, da solo, sarebbe uno scudo anti-crisi. E a via XX Settembre, al cui comando c’è il Draghi-boy Daniele Franco, la questione viene ulteriormente rimandata, citando la necessità di un confronto con gli interlocutori interessati. Il problema è stato messo nero su bianco alla Camera dal deputato del Movimento 5 Stelle, Giovanni Currò. “Un decreto del genere ha sicuramente bisogno di tempo per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una potenza di fuoco a disposizione, messa nel cassetto dai Migliori. Ben 200di euro di garanzia per le, previsti dal decreto Liquidità delbis (leggi l’articolo), sono infattiper la mancanza del decreto attuativo. In tempi di nuovi (mini)ristori, che il governoha pure rinviato, il ministero dell’Economia e delle finanze non ha completato il provvedimento che, da solo, sarebbe uno scudo anti-crisi. E a via XX Settembre, al cui comando c’è il-boy Daniele Franco, la questione viene ulteriormente rimandata, citando la necessità di un confronto con gli interlocutori interessati. Il problema è stato messo nero su bianco alla Camera dal deputato del Movimento 5 Stelle, Giovanni Currò. “Un decreto del genere ha sicuramente bisogno di tempo per ...

