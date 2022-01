Downing Street, spunta un altro party durante lockdown (Di venerdì 14 gennaio 2022) I dipendenti di Downing Street hanno partecipato a un’altra festa in pieno lockdown, il 16 aprile scorso, con tanto di alcol e musica ad alto volume. E questo il giorno prima che la regina Elisabetta piangesse da sola la morte del principe Filippo al suo funerale, perché il lockdown imposto dalle autorità britanniche non permettevano la partecipazione alla funzione religiosa nella cappella privata del Castello di Windsor. Lo rileva il Daily Telegraph, spiegando che all’evento organizzato a Downing Street e nel giardino hanno partecipato una trentina di persone. Tra loro non era presente il primo ministro Boris Johnson, che era invece andato nella residenza di campagna a Chequers. Le regole in vigore in quel periodo permettevano che fino a sei persone o due famiglie potessero ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) I dipendenti dihanno partecipato a un’altra festa in pieno, il 16 aprile scorso, con tanto di alcol e musica ad alto volume. E questo il giorno prima che la regina Elisabetta piangesse da sola la morte del principe Filippo al suo funerale, perché ilimposto dalle autorità britanniche non permettevano la partecipazione alla funzione religiosa nella cappella privata del Castello di Windsor. Lo rileva il Daily Telegraph, spiegando che all’evento organizzato ae nel giardino hanno partecipato una trentina di persone. Tra loro non era presente il primo ministro Boris Johnson, che era invece andato nella residenza di campagna a Chequers. Le regole in vigore in quel periodo permettevano che fino a sei persone o due famiglie potessero ...

