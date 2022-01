Dota 2 | colpo di T1 | ingaggiato Kim “QO” Sun Yeob come analista

Leggi su esports247

(Di venerdì 14 gennaio 2022) T1 si trova attualmente al secondo posto nel campionato regionale del sud-est asiatico delPro Circuit e sembra avere tutte le intenzioni di continuare a migliorarsi giorno dopo giorno. L’obiettivo dell’organizzazione di esports non è un segreto: il team vuole puntare alla vittoria, e per farlo ha messo a segno un altrosignificativo. T1 ha infattila leggenda della SEA Kim “QO” Sun. Il compito di QO sarà quello di aiutare i componenti del roster ad elevare le loro prestazioni, migliorando le qualità. Welto the team, @QO!#T1?? ??? ?? ‘QO’ ??? ????? ?????. ? ????? ?? ?? ??????.#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/zms1VDS1kS — T1 (@T1) January 14, 2022 Il professionista ...