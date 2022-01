“Dopo solo sei mesi…”. Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico: cuori e like per l’ultima foto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Giendalina Tavassi ha voltato pagina Dopo la fine della relazione con il marito Umberto D’Aponte e lo ha fatto con una persona lontana dal mondo dello spettacolo. L’annuncio ufficiale lo scorso agosto: “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri – aveva scritto in un post – Non devo dare spiegazioni ne tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose”. “Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è ne la prima ne l’ultima volta che si separa, la vita va a vanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita”, aveva risposto il compagno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Giendalinaha voltato paginala fine della relazione con il marito Umberto D’Aponte e lo ha fatto con una persona lontana dal mondo dello spettacolo. L’annuncio ufficiale lo scorso agosto: “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri – aveva scritto in un post – Non devo dare spiegazioni ne tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose”. “Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è ne la prima nevolta che si separa, la vita va a vanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita”, aveva risposto il compagno ...

Advertising

DPCgov : #13gennaio 1915, #terremoto #Marsica. Oltre 30mila persone persero la vita. Avezzano e i paesi vicini furono distru… - AntoVitiello : #Milan ai quarti di #CoppaItalia solo dopo i supplementari. #Leao ha cambiato la partita con l'ingresso in campo. I… - CB_Ignoranza : È successo durante Mauritania-Gambia: per sbaglio è stato riprodotto un inno nazionale che non apparteneva alla Mau… - Realpioggi : RT @intuslegens: Servo, perché esalti il rischio covid, dopo che tutta la scienza mondiale dice che #Omicron è raffreddore, e minimizzi il… - ignisformae : @Sporvino1 @danielebanfi83 @marco_vergano @GandalfGrigioOf No, guarda, poverino, quando è tornato a casa, mi veniva… -