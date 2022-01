Donazioni di sangue | l’appello del Ruggi di Salerno VIDEO

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Si è più che dimezzata la quantità di donatori che ogni giorno si recava presso il centro trasfusionale dell’azienda ospedaliera universitariad’Aragona dimentre nel frattempo non è diminuita l’esigenza dipresso lo stesso ospedale. A ricordarlo oggi è stato il responsabile della struttura, il dottor Annarumma che ha voluto rivolgere un appello ai donatori affinché superino la paura legata al covid e a possibili contagi all’interno dell’ospedale e tornino ad effettuare un atto di generosità che può salvare molte vite. Il centro trasfusionale è aperto tutti giorni dalle 8 alle 13, compreso la domenica. Chi ha effettuato il vaccino anti Covid deve aspettare quarantott’ore dalla somministrazione, se non ha avuto sintomi di controindicazioni subito dopo. L'articolo proviene da ...

"Le scorte disi sono ridotte a causa della diminuzione delle. Anche le altre regioni hanno delle difficoltà ad inviare in Sardegna le loro sacche. La Sardegna " viene specificato - ...Alcune zone del Paese, infatti, segnalano un calo nelledi, a seguito dell'incremento dei casi positivi e, di conseguenza, di persone " e donatori " che hanno contratto o che hanno ...Tra le 200 e le 300 sacche che mancano ogni giorno nelle strutture sanitarie. Anche in Liguria è scattato l'allarme per la carenza di sangue. A rinnovare l'appello ad andare a donare è Vanessa Agostin ...A causa dell'aumento dei casi Covid e delle quarantena ci sono pochi appuntamenti: "Chi può venga a darci una mano" ...