Donatella Finocchiaro e Roberto De Francesco interpreti de "Il filo di mezzogiorno" di Goliarda Sapienza, l'adattamento è di Ippolita di Majo, la regia di Mario Martone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sul palcoscenico del Teatro Mercadante di Napoli è di scena un corpo a corpo intenso ed emotivamente coinvolgente tra due straordinari protagonisti: Donatella Finocchiaro nei panni della paziente Goliarda Sapienza e Roberto De Francesco in quelli del suo psicoanalista nello spettacolo di Mario Martone Il filo di mezzogiorno di Goliarda Sapienza, per l'adattamento di Ippolita di Majo. Lo spettacolo sarà in scena fino a domenica 16 gennaio 2022. Riecheggiano per giorni e giorni nella mente quei pezzi raccontati durante i loro incontri terapeutici: brandelli di vissuto di un'analisi cruda e brutale che si svolge tra due bravissimi ...

