Docente non in regola col super greenpass, studenti lasciano aula. Multata da polizia municipale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Covid, scoppia il caos in una scuola. Una professoressa di terza media viene Multata dalla polizia municipale per mancato rispetto delle norme sulla prevenzione del contagio da COVID-19 mentre gli alunni abbandonano l’aula per protesta contro la loro Docente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Covid, scoppia il caos in una scuola. Una professoressa di terza media vienedallaper mancato rispetto delle norme sulla prevenzione del contagio da COVID-19 mentre gli alunni abbandonano l’per protesta contro la loro. L'articolo .

Advertising

Claudiomar63 : @NFratoianni Per essere un docente universitario una bella prova di ignoranza. Per la (abituale) malafede non serve titolo - lupazzottu : RT @erretti42: persone che vanno negli ospedali'. Lo dice Andrea Crisanti, docente di microbiologia all'Università di Padova, a Non è l'are… - comunicalonews : ''Domenica 16 gennaio, a partire dalle ore 8.30, presso il Centro polivalente 'Rita Atria' (accanto asilo nido), gi… - leonardo_floris : @nonlosoioboh Quando mi è capitato (mi sono reso conto che per l'esame non sarei stato pronto) ho contattato il doc… - rinostrozzino : @IMillilitro @IsaInghirami Ma non dica baggianate, la percentuale di docenti e personale ATA non vaccinata è stimat… -