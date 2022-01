Doc – Nelle tue mani, il personaggio di Gianmarco Saurino muore per Covid: l’attore spiega perché ha lasciato la serie (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lorenzo Lazzarini, il personaggio interpretato da Gianmarco Saurino in Doc- Nelle tue mani, ieri sera è stato protagonista di una morte inattesa. Proprio alla ripartenza della seconda stagione, il dottore è venuto a mancare. Ma a generare grande scalpore è stato il suo decesso dovuto al Covid. Lazzarini è il primo medico di una serie tv a morire di coronavirus. Ecco cos’ha raccontato l’attore al Corriere della Sera: Mostrare quello che è successo a tanti tra dottori e personale sanitario, in tempi così recenti e in una serie popolare come la nostra è una grossa responsabilità che sento fino in fondo. Nasce proprio dalla volontà di rendere loro un piccolo omaggio. La prima stagione era uscita durante il primo lockdown, un momento in ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lorenzo Lazzarini, ilinterpretato dain Doc-tue, ieri sera è stato protagonista di una morte inattesa. Proprio alla ripartenza della seconda stagione, il dottore è venuto a mancare. Ma a generare grande scalpore è stato il suo decesso dovuto al. Lazzarini è il primo medico di unatv a morire di coronavirus. Ecco cos’ha raccontatoal Corriere della Sera: Mostrare quello che è successo a tanti tra dottori e personale sanitario, in tempi così recenti e in unapopolare come la nostra è una grossa responsabilità che sento fino in fondo. Nasce proprio dalla volontà di rendere loro un piccolo omaggio. La prima stagione era uscita durante il primo lockdown, un momento in ...

