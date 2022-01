Doc – Nelle tue mani 2: ascolti boom per il ritorno della serie (Di venerdì 14 gennaio 2022) Doc – Nelle tue mani è tornato in onda ieri sera, giovedì 13 gennaio, su Rai 1 inaugurando la sua seconda stagione. Nella serie, che ha subito delle interruzioni a causa della pandemia, ha fatto il suo rientro il protagonista, Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero). Sedici sono gli episodi che compongono il secondo capitolo di Doc – Nelle tue mani e i primi due andati in onda ieri sera hanno generato dei numeri davvero notevoli. Vediamo nel dettaglio gli ascolti. La prima puntata della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani ha conquistato ben 7.054.000 spettatori pari al 30,40% di share. Su Canale 5 il match di Coppa Italia Milan-Genoa ha interessato invece 3.143.000 spettatori pari al 13,30% di ... Leggi su trashblog (Di venerdì 14 gennaio 2022) Doc –tueè tornato in onda ieri sera, giovedì 13 gennaio, su Rai 1 inaugurando la sua seconda stagione. Nella, che ha subito delle interruzioni a causapandemia, ha fatto il suo rientro il protagonista, Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero). Sedici sono gli episodi che compongono il secondo capitolo di Doc –tuee i primi due andati in onda ieri sera hanno generato dei numeri davvero notevoli. Vediamo nel dettaglio gli. La prima puntataseconda stagione di Doc –tueha conquistato ben 7.054.000 spettatori pari al 30,40% di share. Su Canale 5 il match di Coppa Italia Milan-Genoa ha interessato invece 3.143.000 spettatori pari al 13,30% di ...

