Doc – Nelle tue mai | non era mai successo | entra nella storia

Leggi su youmovies

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies.seconda stagione di Doc –tue mai èun evento che non era mai accaduto prima. Una prima puntata che èta. Ieri sera, giovedì 13 gennaio, è andata in onda la prima puntata della seconda stagione di Doc –tue mani. C’era grande attesa per il medical drama