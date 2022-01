Doc 2, la serie che “osa” ed emoziona: perché tutti ne parlano (Di venerdì 14 gennaio 2022) La serie Doc – Nelle tue mani aveva già conquistato il pubblico con la prima stagione: un successo incredibile, grazie al talento di un cast d’eccezione, primo fra tutti Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico al quale un colpo di pistola ha cancellato 12 anni di vita. Dopo aver raccontato le difficoltà di Fanti, che ha dovuto fare i conti con un’esistenza totalmente stravolta dall’incidente – ma con tanta voglia di riscattarsi – la seconda stagione si è aperta con una new entry, quella del Covid, con cui tutti ormai stiamo cercando di convivere. Per “Doc” – come lo chiamano tutti – si aggiungeranno quindi nuove sfide dopo la sua perdita di memoria. Doc 2, perché tutti ne stanno parlando La seconda stagione di Doc – Nelle tue ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) LaDoc – Nelle tue mani aveva già conquistato il pubblico con la prima stagione: un successo incredibile, grazie al talento di un cast d’eccezione, primo fraLuca Argentero nei panni di Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico al quale un colpo di pistola ha cancellato 12 anni di vita. Dopo aver raccontato le difficoltà di Fanti, che ha dovuto fare i conti con un’esistenza totalmente stravolta dall’incidente – ma con tanta voglia di riscattarsi – la seconda stagione si è aperta con una new entry, quella del Covid, con cuiormai stiamo cercando di convivere. Per “Doc” – come lo chiamano– si aggiungeranno quindi nuove sfide dopo la sua perdita di memoria. Doc 2,ne stanno parlando La seconda stagione di Doc – Nelle tue ...

