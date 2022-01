'Djokovic va espulso', l'Australia annulla il visto. Ma ora il tennista rischia il fermo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si è preso qualche giorno il governo Australiano, ma alla fine la decisione è stata presa: visto di ingresso annullato per la seconda volta, Novak Djokovic, dovrà lasciare il paese e rinunciare agli ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si è preso qualche giorno il governono, ma alla fine la decisione è stata presa:di ingressoto per la seconda volta, Novak, dovrà lasciare il paese e rinunciare agli ...

