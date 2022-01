Djokovic | ultime notizie | sospeso l' annullamento del visto australiano Cosa succede ora

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il governo lo vuole fuori dall' Australia ma lui non molla e vuole gli Open. Nuovo atto della telenovela: oggi il ministro dell'immigrazioneha annullato per la seconda volta ...

Cosa succede ora La cancellazione del visto comporta l' espulsione dal Paese erischia un bando di tre anni dall' Australia. Con un ricorso urgente gli avvocati hanno ottenuto un'...' Ho esercito il mio potere di annullare il visto che Novakaveva ottenuto per motivi di ... LENOTIZIE Ambiente Spreco alimentare, torna la Giornata nazionale di Prevenzione 14 Gennaio ...Il posto del serbo verrebbe preso da Rublev che, nel più classico degli effetti domino, permetterebbe a Bublik di entrare come testa di serie. Mager sfiderebbe Monfils ...Le ultime notizie su Novak Djokovic in Australia dopo la cancellazione del visto che lo terrà fuori dagli Australian Open ...