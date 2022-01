Djokovic, ultime notizie: annullato il visto australiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il ministro per l'Immigrazione australiano, Alex Hawke, ha annullato il visto del campione di tennis Novak Djokovic "per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che è nell'interesse ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il ministro per l'Immigrazione, Alex Hawke, haildel campione di tennis Novak"per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che è nell'interesse ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Secondo il fratello di Novak Djokovic, Djordje, dalle ultime informazioni emergerebbe che le autorità austr… - Shanaai4 : @ECruccu @fattoquotidiano Peccato che Djokovic vuole stare in Australia secondo te fa tutto sto casino per poi anda… - mausassi : Sintesi delle ultime discussioni nella mia TL: -i vecchi si sbrighino a crepare -disabili, fragili, e altri soggett… - Lizzie_B90 : Sto recuperando le ultime news dall'Australia e sono sempre più allibita non solo dal modo in cui si sta permettend… - MauroStrucchi : @HoaraBorselli Dopo sta cazzata, un commento sulle ultime dichiarazioni dell'irreprensibile Djokovic? -