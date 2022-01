Djokovic, sospesa l’espulsione dall’Australia: il tennista serbo in stato di fermo fino all’udienza definitiva (Di venerdì 14 gennaio 2022) Novak Djokovic non sarà espulso dall’Australia fino alla conclusione del procedimento giudiziario. Il caso passerà alla Federal Court australiana. Questa è quanto annunciato dal giudice della Federal Circuit and Family Court durante l’udienza convocata d’urgenza oggi 14 gennaio. Il tennista sarà posto in detenzione da domani, 15 gennaio, dopo il colloquio, previsto alle 8:00, con i funzionari dell’immigrazione – occasione nella quale sarà supervisionato dagli ufficiali delle forze di frontiera. C’è il rischio che venga detenuto. La seduta di oggi si è svolta dopo che il governo australiano ha cancellato il permesso di soggiorno di Novak Djokovic. Come aveva scritto il Sydney Morning Herald, il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha pubblicato uno statement per annunciare l’annullamento, chiamando ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Novaknon sarà espulsoalla conclusione del procedimento giudiziario. Il caso passerà alla Federal Court australiana. Questa è quanto annunciato dal giudice della Federal Circuit and Family Court durante l’udienza convocata d’urgenza oggi 14 gennaio. Ilsarà posto in detenzione da domani, 15 gennaio, dopo il colloquio, previsto alle 8:00, con i funzionari dell’immigrazione – occasione nella quale sarà supervisionato dagli ufficiali delle forze di frontiera. C’è il rischio che venga detenuto. La seduta di oggi si è svolta dopo che il governo australiano ha cancellato il permesso di soggiorno di Novak. Come aveva scritto il Sydney Morning Herald, il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha pubblicato uno statement per annunciare l’annullamento, chiamando ...

