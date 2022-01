Djokovic rispedito in Serbia, finisce la telenovela australiana (Di venerdì 14 gennaio 2022) La telenovela australiana è finita, Novak Djokovic – ormai ambasciatore internazionale dei no vax – torna in Serbia e non giocherà gli Australian Open. Il ministro dell’immigrazione ha cancellato la decisione del tribunale e ha espulso il tennista serbo. Ha esercitato i suoi poteri e ha chiuso la vicenda. In precedenza il Ministro dell’Economia australiano, Simon Birmingham aveva ricordato: “La nostra politica non è cambiata. Si entra con vaccino o con esenzione medica accettabile. Continueremo ad applicare questa politica con rigore”. A questo punto, per Djokovic non c’è più nulla da fare. A meno che non voglia impugnare la decisione del ministro e che lui non commetta un errore procedurale. resta da vedere se Djokovic sarà squalificato per tre anni per l’eventuale falsificazione del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Laè finita, Novak– ormai ambasciatore internazionale dei no vax – torna ine non giocherà gli Australian Open. Il ministro dell’immigrazione ha cancellato la decisione del tribunale e ha espulso il tennista serbo. Ha esercitato i suoi poteri e ha chiuso la vicenda. In precedenza il Ministro dell’Economia australiano, Simon Birmingham aveva ricordato: “La nostra politica non è cambiata. Si entra con vaccino o con esenzione medica accettabile. Continueremo ad applicare questa politica con rigore”. A questo punto, pernon c’è più nulla da fare. A meno che non voglia impugnare la decisione del ministro e che lui non commetta un errore procedurale. resta da vedere sesarà squalificato per tre anni per l’eventuale falsificazione del ...

