Djokovic prosegue la battaglia legale per il visto | ma scatta il fermo

Si è conclusa l'udienza per l'impugnazione dell'annullamento del visto a Novak Djokovic. Il giudice Anthony Kelly, dello Stato...

ClaCucciatti : Cinque ore di follia per poi rimandare (di nuovo) la decisione definitiva. Il match tra #Australia e #Djokovic pros… - biancavschiller : E prosegue: il Ministro non considera le conseguenze “out of the country” dell’espulsione di Djokovic. Definisce il… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #AusOpen La decisione su Djokovic slitta ancora...e la saga prosegue. Il serbo, nei fatti, è nel tabellone dello Slam https… - OA_Sport : #AusOpen La decisione su Djokovic slitta ancora...e la saga prosegue. Il serbo, nei fatti, è nel tabellone dello Sl… - rosad24 : RT @rtl1025: ?? Prosegue la telenovela #Djokovic, ora si indaga su una sua possibile falsa dichiarazione alla dogana di #Melbourne ??? di Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic prosegue Djokovic, Pietrangeli: 'Da questa vicenda ne esce malissimo' ... si è trovato di fronte un governo come quello australiano che non guarda in faccia a nessuno quando si tratta di rispetto delle regole - prosegue - . Djokovic avrà modo di rifarsi, ma un campione ...

Meteo Italia: via il gelo, arriva il caldo almeno fino al 20 Da lunedì tornano le nebbie al Nord, prosegue il bel tempo su tutta l'Italia. LE ULTIME NOTIZIE In ... Read More Sport Novak Djokovic, Australia annulla il visto del campione serbo 14 Gennaio 2022 Caso ...

Djokovic, Pietrangeli: "Da questa vicenda ne esce malissimo"
"Da questa vicenda Djokovic ne esce malissimo, ha violato delle regole negando e poi facendo delle ammissioni tardive. Non voglio infierire su un grande campione come lui ma ha fatto una brutta figura ...

Cancellato il visto di Djokovic Il ministro dell’immigrazione Alex Hawke, utilizzando i suoi poteri personali, ha annullato il visto di ingresso del tennista. Possibile il ricorso ...

