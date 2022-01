Djokovic, l'Australia gli revoca di nuovo il visto. Adesso rischia tre anni di bando dal Paese (Di venerdì 14 gennaio 2022) Novak Djokovic, il ministro dell'immigrazione Australiano, Alex Hawke, ha annullato il visto del numero 1 del tennis che entro poche ore potrebbe essere costretto a lasciare il Paese. Hawke... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 14 gennaio 2022) Novak, il ministro dell'immigrazioneno, Alex Hawke, ha annullato ildel numero 1 del tennis che entro poche ore potrebbe essere costretto a lasciare il. Hawke...

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - SuperTennisTv : DJOKOVIC LASCIA L'AUSTRALIA Il Governo ha cancellato il visto al n.1 del mondo. Il serbo costretto a lasciare il P… - HuffPostItalia : Cancellato di nuovo il visto a Novak Djokovic. Deve lasciare l'Australia - Godzi74 : @LorenzoPatri73 @Corriere L’Australia decide chi entra e chi no. Non Djokovic - SasMo74 : RT @GianniCuperIoPD: L’Australia espelle Djokovic, che fonda Australia Viva. -