Djokovic, l’Australia gli annulla il visto: ora rischia l’espulsione. Ecco il tabellone rivoluzionato delle sfide (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stop and go e decisioni dell’ultim’ora e risoluzioni annunciate e smentite il giorno dopo: il caso Djokovic continua ad alimentare le incertezze e costringe a riformulare provvedimenti ed epilogo. L’ultimo contrordine al repentino cambio della situazione arriva dal governo australiano che ha annullato il visto del tennista numero uno al mondo, che rischia l’espulsione dal Paese a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open, in programma da lunedì 17 gennaio a Melbourne. E a 24 ore dal sorteggio che appena ieri, dopo un rinvio di oltre un’ora, ha stabilito che il campione serbo giochi al primo turno con il connazionale Miomir Kecmanovic, in un match in programma lunedì o martedì prossimo. Insomma, al momento, l’unica certezza è che Djokovic, di fatto, non è vaccinato. E ha sempre ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stop and go e decisioni dell’ultim’ora e risoluzioni annunciate e smentite il giorno dopo: il casocontinua ad alimentare le incertezze e costringe a riformulare provvedimenti ed epilogo. L’ultimo contrordine al repentino cambio della situazione arriva dal governo australiano che hato ildel tennista numero uno al mondo, chedal Paese a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open, in programma da lunedì 17 gennaio a Melbourne. E a 24 ore dal sorteggio che appena ieri, dopo un rinvio di oltre un’ora, ha stabilito che il campione serbo giochi al primo turno con il connazionale Miomir Kecmanovic, in un match in programma lunedì o martedì prossimo. Insomma, al momento, l’unica certezza è che, di fatto, non è vaccinato. E ha sempre ...

Advertising

SuperTennisTv : DJOKOVIC LASCIA L'AUSTRALIA Il Governo ha cancellato il visto al n.1 del mondo. Il serbo costretto a lasciare il P… - HuffPostItalia : Cancellato di nuovo il visto a Novak Djokovic. Deve lasciare l'Australia - Corriere : Djokovic, l’Australia revoca di nuovo il visto: rischia di essere bandito dal Paese per tre anni - Ecila20932805 : RT @Agostino35: Djokovic: io sono io e voi non siete un cazzo L'Australia: riformulo, tu sei tu e a noi non ce ne frega un cazzo - annalisapanello : RT @MariaElenaBozz1: #Djokovic ricorderà bene questa data #14Gennaio 2022, quando l’Australia gli ha fatto ???????? come Heidi #DjokovicOut htt… -