Djokovic in stato di fermo, domani si decide sull'espulsione (Di sabato 15 gennaio 2022) La chiusura del cerchio, che compete a una corte federale, è prevista entro domani, a poche ore dal via degli Australian Open. Intanto, nell'ennesima puntata tra il governo australiano e Novak Djokovic c'è il secondo visto annullato al campione serbo da parte del ministro dell'immigrazione australiano, Alex Hawke che così ha ne decretato l'espulsione dal paese, sebbene Djokovic sia ancora iscritto al torneo che si gioca a Melbourne anche se non vaccinato, quindi senza osservare il requisito imposto dagli organizzatori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

