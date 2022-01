Djokovic, in ballo milioni di euro sul suo suicidio sportivo in Australia: indiscrezioni clamorose (Di venerdì 14 gennaio 2022) La saga di Novak Djokovic continua e anzi è già materia per una futura serie tv: Netflix ci sta lavorando, è ufficiale. Lo staff di Djokovic spera di poter ripetere in tribunale la vittoria entro domenica", scrive Repubblica. Djokovic è testa di serie numero uno. E, se la presenza verrà confermata, potrebbe incrociare Matteo Berrettini nei quarti e Rafa Nadal in semifinale. Se invece uscirà dal tabellone prima dell'inizio dello Slam verrà sostituito da un lucky loser. Se verrà espulso a torneo iniziato, ne beneficerà lo sfidante del giorno, che avanzerà senza doverlo affrontare, rivela Repubblica. Nadal non ha criticato il rivale, ma il portoghese Joao Sousa, l'ungherese Fucsovics, il greco Tsitsipas ("qualcuno ha giocato con le proprie regole, ci fa passare per stupidi"), l'olandese Haase hanno pubblicamente contestato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) La saga di Novakcontinua e anzi è già materia per una futura serie tv: Netflix ci sta lavorando, è ufficiale. Lo staff dispera di poter ripetere in tribunale la vittoria entro domenica", scrive Repubblica.è testa di serie numero uno. E, se la presenza verrà confermata, potrebbe incrociare Matteo Berrettini nei quarti e Rafa Nadal in semifinale. Se invece uscirà dal tabellone prima dell'inizio dello Slam verrà sostituito da un lucky loser. Se verrà espulso a torneo iniziato, ne beneficerà lo sfidante del giorno, che avanzerà senza doverlo affrontare, rivela Repubblica. Nadal non ha criticato il rivale, ma il portoghese Joao Sousa, l'ungherese Fucsovics, il greco Tsitsipas ("qualcuno ha giocato con le proprie regole, ci fa passare per stupidi"), l'olandese Haase hanno pubblicamente contestato il ...

