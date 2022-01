Djokovic | il governo australiano ha deciso | «Il suo permesso di soggiorno è stato cancellato»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilhaildidi Novak. Lo scrive il Sydney Morning Herald. Il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha pubblicato uno statement per annunciarlo, chiamando in causa il pubblico interesse. I legali del tennista hanno annunciato di volere agire contro la decisione del ministro, nel tentativo di permettere adi rimanere nel Paese e giocare agli Australian Open, al via lunedì 17 gennaio. Il testo dello statement «Oggi ho esercitato il mio potere ai sensi dell’articolo 133C della legge sull’immigrazione per annullare il visto detenuto dal sig. Novakper motivi di salute e ordine pubblico, sulla base del fatto che ciò fosse nell’interesse pubblico. Questa decisione ha seguito ...