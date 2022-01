Djokovic, il governo australiano gli cancella il visto: domenica l’udienza decisiva (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il visto di Novak Djokovic è stato cancellato per la seconda volta dal governo australiano. A ordinarlo è stato da Alex Hawke, ministro dell’Immigrazione, che ha ribaltato il risultato del tribunale. Nel documento ufficiale si legge che tale decisione è stata presa “per motivi di salute e sulla base del pubblico interesse”. Di fatto, si tratta di un nuovo ordine di espulsione dal paese per il numero uno del mondo, che non è vaccinato. Appare ora in forte dubbio la partecipazione del serbo agli Australian Open 2022, che scatteranno tra pochi giorni. COME CAMBIEREBBE IL TABELLONE SENZA Djokovic Il giudice Kelly ha disposto il fermo per Novak Djokovic che scatterà dopo il colloquio con i funzionari dell’immigrazione, previsto per le 8 del mattino di ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildi Novakè statoto per la seconda volta dal. A ordinarlo è stato da Alex Hawke, ministro dell’Immigrazione, che ha ribaltato il risultato del tribunale. Nel documento ufficiale si legge che tale decisione è stata presa “per motivi di salute e sulla base del pubblico interesse”. Di fatto, si tratta di un nuovo ordine di espulsione dal paese per il numero uno del mondo, che non è vaccinato. Appare ora in forte dubbio la partecipazione del serbo agli Australian Open 2022, che scatteranno tra pochi giorni. COME CAMBIEREBBE IL TABELLONE SENZAIl giudice Kelly ha disposto il fermo per Novakche scatterà dopo il colloquio con i funzionari dell’immigrazione, preper le 8 del mattino di ...

Advertising

SuperTennisTv : DJOKOVIC LASCIA L'AUSTRALIA Il Governo ha cancellato il visto al n.1 del mondo. Il serbo costretto a lasciare il P… - Open_gol : ?????? La decisione è arrivata?????? - martaottaviani : Ma i #serbi che si lamentano per come viene trattato #Djokovic quando il loro governo lascia migliaia di #migranti… - sportface2016 : Visto di nuovo cancellato, udienza serale, la decisione del fermo e l'udienza definitiva domenica: il resoconto di… - Salvato27591666 : RT @1nessuno100mil2: Sul caso #Djokovic in #Australia si sta consumando un conflitto istituzionale fortissimo. E mostra che la magistratur… -