Djokovic, il governo australiano annulla il permesso di soggiorno. Presentato l’appello, si discute oggi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il caso Djokovic potrà essere analizzato dalla Federal Court australiana. Questa la posizione del giudice della Federal Circuit and Family Court, espressa nell’udienza convocata d’urgenza oggi 14 gennaio. La seduta si è svolta dopo che il governo australiano ha cancellato il permesso di soggiorno di Novak Djokovic. Come aveva scritto il Sydney Morning Herald, il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha pubblicato uno statement per annunciare l’annullamento, chiamando in causa il pubblico interesse. I legali del tennista hanno agito contro la decisione del ministro, nel tentativo di permettere a Djokovic di rimanere nel Paese e giocare agli Australian Open, al via lunedì 17 gennaio. Il testo dello ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il casopotrà essere analizzato dalla Federal Court australiana. Questa la posizione del giudice della Federal Circuit and Family Court, espressa nell’udienza convocata d’urgenza14 gennaio. La seduta si è svolta dopo che ilha cancellato ildidi Novak. Come aveva scritto il Sydney Morning Herald, il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha pubblicato uno statement per annunciare l’mento, chiamando in causa il pubblico interesse. I legali del tennista hanno agito contro la decisione del ministro, nel tentativo di permettere adi rimanere nel Paese e giocare agli Australian Open, al via lunedì 17 gennaio. Il testo dello ...

