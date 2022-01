Djokovic: governo australiano annulla di nuovo il visto al tennista. Ma espulsione sospesa (Di sabato 15 gennaio 2022) Il governo australiano ha annullato il visto a Novak Djokovic per la seconda volta in pochi giorni. Tuttavia, l'espulsione del tennista serbo, al momento è sospesa. Dkjokovic è stato convocato per oggi, sabato 15 gennaio 2022, per un colloquio con i funzionari dell'immigrazione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilhato ila Novakper la seconda volta in pochi giorni. Tuttavia, l'delserbo, al momento è. Dkjokovic è stato convocato per oggi, sabato 15 gennaio 2022, per un colloquio con i funzionari dell'immigrazione L'articolo proviene da Firenze Post.

