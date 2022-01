Disavventura per Paladino: l’artista sannita ricoverato al Fatebenefratelli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Disavventura per Mimmo Paladino, per fortuna senza gravi conseguenze. l’artista sannita, impegnato nelle riprese del film “Inferno”, iniziate a dicembre col primo ciak a Paduli, ha subito un trauma al bacino a causa di una caduta accidentale. ricoverato al Fatebenefratelli, Paladino è sotto osservazione nel reparto di Ortopedia. Scongiurata l’eventualità dell’intervento chirurgico. Nessun problema per la pellicola sulla quale sta lavorando, le riprese del capitolo della Divina Commedia dovrebbero riprendere in primavera. C’è tutto il tempo necessario per una veloce guarigione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –per Mimmo, per fortuna senza gravi conseguenze., impegnato nelle riprese del film “Inferno”, iniziate a dicembre col primo ciak a Paduli, ha subito un trauma al bacino a causa di una caduta accidentale.alè sotto osservazione nel reparto di Ortopedia. Scongiurata l’eventualità dell’intervento chirurgico. Nessun problema per la pellicola sulla quale sta lavorando, le riprese del capitolo della Divina Commedia dovrebbero riprendere in primavera. C’è tutto il tempo necessario per una veloce guarigione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

