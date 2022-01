Diritti Serie A, niente accordi con il Medioriente: "Offerte incongrue" (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Lega non ha ancora trovato l'accordo con l'area MENA per i Diritti di Serie A del triennio 2021-2024. Leggi su 90min (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Lega non ha ancora trovato l'accordo con l'area MENA per idiA del triennio 2021-2024.

Advertising

Pescazz : RT @Linkiesta: Il populismo sanitario di chi considera i non vaccinati pazienti di serie B La proposta del dottor Mario Riccio, tradisce l… - NewsDigitali : Dopo le recenti dimissioni dell'AD Luigi Gubitosi da TIM, le rinegoziazioni per lo sfruttamento dei diritti della S… - silvjamanzi : RT @Linkiesta: Il populismo sanitario di chi considera i non vaccinati pazienti di serie B La proposta del dottor Mario Riccio, tradisce l… - davideinno85 : RT @CalcioFinanza: Serie A, niente accordo per i diritti tv in Medio Oriente: «Offerte non congrue» - Linkiesta : Il populismo sanitario di chi considera i non vaccinati pazienti di serie B La proposta del dottor Mario Riccio, t… -