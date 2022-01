Diana Del Bufalo insiste: “Non sono vaccinata per motivi di salute. A teatro? Tamponi. Ma non sono no vax” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “A teatro facciamo quello che prevede la legge: un tampone ogni 48 ore, vaccinati e non. Non mi sono vaccinata per motivi di salute e non ho molto altro da aggiungere“, racconta Diana Del Bufalo a Il Messaggero a pochi giorni dal debutto al teatro Brancaccio con “Sette Spose per Sette Fratelli”. L’attrice, nata professionalmente ad Amici di Maria De Filippi, è stata travolta dalle polemiche nelle scorse settimane: “Non sono una no vax. Ho voluto dire che non sono vaccinata perché sono una persona trasparente e parlo senza filtri. So che questo atteggiamento può generare ripercussioni, a volte anche gravi. Per questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Afacciamo quello che prevede la legge: un tampone ogni 48 ore, vaccinati e non. Non miperdie non ho molto altro da aggiungere“, raccontaDela Il Messaggero a pochi giorni dal debutto alBrancaccio con “Sette Spose per Sette Fratelli”. L’attrice, nata professionalmente ad Amici di Maria De Filippi, è stata travolta dalle polemiche nelle scorse settimane: “Nonuna no vax. Ho voluto dire che nonperchéuna persona trasparente e parlo senza filtri. So che questo atteggiamento può generare ripercussioni, a volte anche gravi. Per questa ...

